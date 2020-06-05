هدفي تقديم نموذج المرأة الناجحة.. أول تصريح لرئيس مدينة بسيون الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أكدت مني صالح، رئيسة مدينة بسيون الجديدة، في حركة المحليات الأخيرة أن المرأة المصرية نجحت في العديد من مواقع الإدارة التي تبوأتها في المؤسسات المختلفة، وأنها تسعى من خلال رئاستها وتكليفها بتولي مسئولية مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية إلى إثبات قدرات المرأة على القيادة الناجحة في المحليات.

وأشارت إلى أنها ستعمل علي متابعة مشكلات القمامة والإشغالات على أرض الواقع يوميًا، بالتوازي بين المدينة والقرى، ومتابعة حملات وورديات جمع القمامة بالمدينة، إلى جانب متابعة المتعهدين بالقرى لجمع القمامة بها أولًا بأول.

وأضافت إلى جانب متابعة حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد وتحرير محاضر للمخالفين تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ومحافظ الغربية.

Advertisements

وأضافت مني صالح أنها ستعمل علي التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بمركز بسيون للارتقاء بها وحل مشاكلها، وأوضحت أنها تكن كل احترام وتقدير للقيادات السابقة بمجلس مدينة بسيون، وجاءت لتكمل المسيرة وتحقيق آمال وطموحات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم من خلال المتابعة الدقيقة على أرض الواقع.

وأشارت رئيسة مدينة بسيون في تصريحاتها إلى أن بسيون من المراكز المهمة بالمحافظة خاصة وأن بها قرية صالحجر عاصمة مصر القديمة وما تحتويه من آثار قديمة إلى جانب قرية كتامة قلعة صناعة الأثاث، والاهتمام الكبير بها من جانب المحافظة لتطويرها إلى جانب تجربة محافظة الغربية الناجحة في القرى المنتجة وتدعيمها خاصة بقري بسيون المنتجة.

وأضافت أنها ستقوم بالمرور اليومي على الوحدات المحلية والقرى وشوارع المدينة في خلال الأسبوع الأول لعملها بمجلس مدينة بسيون والتعرف على المشاكل على أرض الواقع وكذلك الأجهزة التنفيذية المعاونة لها وأنها ستقوم بالمرور على المصالح الحكومية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القانون علي المخالفين والالتزام بضوابط الحظر.

وأضافت أنها تعرف أصالة وعراقة أهالي مركز بسيون وترحب بالتواصل مع الجميع للصالح العام.