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50 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد إعادة فتحه

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محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (أ ش أ):

أدى 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، للمرة الأولى بعد إغلاق دام سبعين يوما، في ظل انتشار .

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، وعلى بوابات الأقصى، ونشرت عناصر من جنودها وشرطتها.

وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم ، في خطبة الجمعة ، أن القدس ستبقى إسلامية وهي حق لجميع المسلمين ، وأن الشعب الفلسطيني سيعمل على حماية القدس ومقدساتها.

وأضاف "إن حقنا في القدس والأقصى محفوظ لنا دينا وعقلا وتاريخا، وسيادتها هي لعباد الله المسلمين، الذين هم أهل لها لا يشاركهم فيها أحد، وسيادة المسلمين على الأقصى والقدس هي سبب تشريفهم بالدين والدنيا".

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