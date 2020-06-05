أردوغان: قررنا التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "لن نترك إخواننا الليبيين تحت رحمة الانقلابيين والمرتزقة أبدًا".
وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج بالعاصمة أنقرة اليوم الخميس 4 جوان 2020 أن "التاريخ سيحاسب كل من أغرق ليبيا بالدماء والدموع من خلال تقديم الدعم للانقلابي خليفة حفتر".
وجدد دعوته من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد خليفة حفتر، واصفا إياه بالانقلابي.
وأوضح أنه توصل مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون في ليبيا.
وشدد أن تركيا ستعمل مع السراج في جميع المحافل الدولية لحل المشكلة في ليبيا على أساس الشرعية والعدل.
وأوضح أن السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا حيال الحل السياسي، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها الانقلابي حفتر ومليشياته.
وقال إنه على الرغم من الهجمات الغادرة التي قام بها حفتر،وفق تصريحه، اتخذت الحكومة الليبية الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بوباء كورونا.
وشدد أنه "لا يمكن لشخص (حفتر) يشكل خطرا دائما على مستقبل ليبيا أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن".
وأكد أن تركيا تهدف إلى تطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب.
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