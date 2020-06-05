إعادة تشديد الإجراءات الصحية فى جدة 15 يومًا مع تعليق الصلاة

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إعادة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا بعد تقييم الوضع الوبائي في المدينة، وارتفاع نسب الإشغال لأقسام العناية المركزة في المستشفيات من المصابين بفيروس كورونا.
وعليه فقد تقرر ما يلي:
– منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.
- تعليق أداء الصلوات في المساجد.
- تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
- تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.
- استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.
– السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.
- منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.
- استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون
ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.
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