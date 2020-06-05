أداء أول صلاة جمعة في المسجد الأقصى بعد إعادة فتحه

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى بالقدس لأول مرة منذ إعادة فتح أبوابه الأحد الماضي، بعد إغلاقه قبل أكثر من شهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 50 ألف مصل أدوا الصلاة.
وهنأ خطيب المسجد الشيخ محمد علي سليمالمصلين بأداء الصلاة في المسجد، داعيا إياهم إلى مواصلة شد الرحال إليه.
وقال سليم في خطبة الجمعة: "هذه أول جمعة تشهدونها بعد غياب عن المسجد الأقصى استمر شهرين".
وأضاف: "إن السيادة على القدس والأقصى هي لعباد الله المسلمين، الذين هم أهل لها وهي سيادة تامةكاملة للمسلمين لا يشاركهم فيها أحد. وسيادة المسلمين على بيت المقدس والأقصى هي سبب تشريفهم بالدين والدنيا وإن عزة المسلمين تبدأ من بيت المقدس وإن النكسة ومنتجاتها لا اعتبار لها في ميزان الله ولا اعتبار".
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس دعت المصلين إلى جلب السجاجيد وارتداء الكمامات أثناء الصلاة وعدم التزاحم أثناء الدخول إلى المسجد.
ووضع حراس المسجد معقمات وكمامات عند مداخله، كما حافظ المصلون على مسافة التباعد فيما بينهم أثناء الصلاة.
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