السعودية: منع التجول في جدة بداية من الغد ولمدة 15 يومًا لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تشديد نظام منع التجول في جميع أنحاء جدة ابتداء من غد السبت لمدة 15 يوما، بسبب نسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة على خلفية وباء فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الجمعة، بأنه بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن

الاحترازات المطبقة في مدينة جدة ستكون كالتالي:

-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا.

-تعليق أداء الصلوات في المساجد.

-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

-تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

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- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

-استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة

في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفـق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وشدد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو معمول به حاليا.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيعلن في حينه.

وحسب وزارة الصحة السعودية، فأن جدة سجلت 459 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي، لتحل ثانية بين مدن المملكة بعد الرياض (719 حالة).