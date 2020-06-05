انفجار وحريق يخلف قتيلا داخل عمارة سكنية في موسكو

أعلنت سلطات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو عن وقوع انفجار ونشوب حريق أودى بحياة شخص واحد داخل عمارة سكنية جنوبي المدينة، اليوم الجمعة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها، أن الحريق اندلع على مساحة 30 مترا مربعا داخل إحدىالشقق في العمارة المؤلفة من تسعة طوابق، وتم إطفاء النيران خلال أقل من عشر دقائق.
وتابعت الوزارة أن أفراد الإطفاء تمكنوا من إنقاذ شخص واحد، وتم تسليمه إلى الأطباء لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، فيما توفىشخص آخر جراء الحادث.
في غضون ذلك، أكد ممثل عن خدمات الطوارئ في العاصمة لوكالة "نوفوستي" وقوع انفجار في العمارة بعد إطفاء الحريق، مشيرا إلى أن التحقيق جار بهدف الكشف عن سبب الانفجار والتأكد مما إذا كان هناك مزيد من الإصابات.
من جانبها، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع قوله، إن الحريق نجم عن انفجار الغاز في الشقة.
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