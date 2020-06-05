غارات أمريكية على طالبان قرب الحدود مع إيران

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وأعلن مسؤول عسكري أميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة شنّت ضربتين جويتين استهدفتا حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين الحركة والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع.
وكتب المتحدث الأميركي سوني ليغيت في تغريدة أن الضربتين نُفذتا الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان. وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان “منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.