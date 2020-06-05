للمرة الأولى في ظل كورونا.. إقامة صلاة الجمعة في المسجد النبوي وآلاف المساجد السعودية ما عدا مكة -فيديو وصور

نظمت بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ولأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، صلاة الجمعة بأغلب مساجد البلاد ما عدا مكة، بعد توقفها لنحو شهرين ونصف.

وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في 13 من شهر مارس الماضي.

وشهد السعوديون صلاة جمعة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في الوقت الذي شاركت فيه العديد من الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وأخذ قياس الحرارة وتوجيههم نحو تعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وبعد خروجهم، وفق ما ذكرت “العربية”.

في حين حث خطباء وأئمة المساجد المصلين على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، ناصحين المصلين باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين، ومنوهين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات في السعودية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف مناطق السعودية، منها 455 في منطقة مكة المكرمة، بهدف تخفيف الزحام وتحقيق التباعد أثناء صلاة الجمعة، بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، والتي أوضحت فيه أن عدد المساجد الإضافية المؤقتة في مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 656، مكة المكرمة 455، المدينة المنورة 165، الشرقية 484، القصيم 205، الجوف 92، عسير 400، الباحة 84، حائل 257، تبوك 74، جازان 816، نجران 60، الحدود الشمالية 121.