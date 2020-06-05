سليم كرافاطا يشرك جمهوره في فيديو كليب

وجه المغني الشاب، سليم بناني، المعروف بـ”سليم كرافاطا”، دعوة إلى جمهوره، للمشاركة في فيديو كليب، يحضره، في الوقت الحالي.

وطلب سليم كرافاطا من جمهوره، عبر حسابه على أنستغرام، المشاركة في الفيديو كليب من منازلهم، عبر بعث مقاطع يتفاعلون فيها مع مقطع من أغنيته الجديدة، التي تصدر، الأحد المقبل.

وشارك سليم بناني مقطعين قصيرين من أغنيته، التي ظهر أنها عاطفية، وتتحدث عن هجران الحبيب لمحبوبه، مطالبا جمهوره بالتفاعل معها، وإرسال مقاطع توثق لتفاعلهم، لإضافتها في الكليب.

وانضم سليم كرافاطا إلى قائمة الفنانين، الذين يحضرون لأغاني جديدة، ما يوضح أن المرحلة المقبلة، ستشهد إصدارات كثيرة في ساحة الأغنية العصرية.