الرشوة وإفشاء السر المهني يوقعان بضابط شرطة ممتاز في العيون

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن وضع رجل شرطة تحت تديبير الحراسة النظرية بمدينة العيون، بسبب الإشتباه في وقوعه في مخالفات وجرائم قانونية.

وأكدت المديرية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن بحثا تمهيديا أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط الشرطة الممتاز الذي يعمل يعمل بولاية أمن العيون، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة وإفشاء السر المهني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن موظف الشرطة المذكور يشتبه في قبوله مزايا مادية وعينية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وإفشاء أسرار تحصل عليها بحكم مهمته، وكذا التواطؤ مع أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم – حسب البلاغ – الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية المناسبة.