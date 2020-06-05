ريال مدريد يراقب الجزائري بن ناصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يراقب لاعب آيه سي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، خلال الموسم الجاري.
ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن بن ناصر يحظى باهتمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إلى جانب ريال مدريد.
وأشار إلى أن كلًا من سيتي وباريس قدما عرضين بقيمة 30 مليون يورو، إلا أن ميلان يتمسك بالحصول على 50 مليون يورو، للاستغناء عن بن ناصر.
وأوضح أن ميلان يرى 30 مليون يورو مبلغًا سخيفًا، لأن بن ناصر أمامه مستقبل مبهر.
وقال الموقع الإسباني، إنه رغم متابعة ريال مدريد لبن ناصر، لكن النادي الملكي غير مستعد لدفع 50 مليون يورو، كما أنه يضع إدواردو كامافينجا نجم رين كخيار أول لمركز لاعب الوسط المدافع.
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