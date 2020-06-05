برشلونة يحدد حجم إصابة ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني تطرق إلى استمرار غياب نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن ميسي يعاني من إصابة بسيطة في عضلات الفخذ اليمنى.

وأشار إلى أن البرغوث يتدرب بمفرده، ويقوم بتدريبات محددة لتجنب أي مخاطر غير ضرورية قبل 8 أيام فقط من عودة المباريات.

وأوضح أن النجم الأرجنتيني سيكون قادرًا على الانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان "راديو كاتالونيا"، زعم أن هناك شكوك بشأن مشاركة ميسي ضد ريال مايوركا، في أول مباراة للبارسا، عقب استئناف مباريات الليغا.