احتفاء إسرائيلي بمطعم يهودي في الإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفى حساب "إسرائيل بالعربيّة" التابع لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، الخميس، بافتتاح مطعم في الإمارات يقدّم الطعام وفق الشريعة اليهوديّة – كوشير، رغم أن المطعم ليس جديدًا، وافتتح العام الماضي.

وتملك المطعم مهاجرة يهوديّة من جنوب أفريقيا انتقلت إلى الإمارات عام 2013، تدعى إيلي كرايل، وزوجها هو الحريديّ روس كلاين، الذي يسعى إلى تأسيس "جالية يهودية في الإمارات"، ويرأس جمعية "المجتمع اليهودي في الشرق الأوسط".

وأجرت النسخة الإنجليزيّة من موقع قناة "العربية" حوارًا مع صاحبة المطعم، روجّت فيه للمطعم وقالت إنه لا يستقبل زوارًا من مختلف الديانات، لا اليهود فقط، ومن الإماراتيين والمقيمين، رغم أنه افتتح في البداية لاستقبال المسؤولين اليهود الذين يزورون الإمارات أو للحفاظ على تقاليد اليهود المقيمين فيها.

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ويصل عدد اليهود في الإمارات إلى 200 شخص، وتقول كرايل إنهم يلقون "معاملة غاية في التقدير".

وتشهد إسرائيل والإمارات تقاربا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، وسط جهود لتطبيع العلاقات إلى المجالات الثقافية والدينية، لا اقتصارها فقط على العلاقات العسكريّة والاستخباراتيّة والسياسية الحاليّة.

وتستقبل الإمارات، بين الفينة والأخرى، مسؤولين إسرائيليين، وكان مقررا أن تخصّص دبي جناحًا لإسرائيل في معرض إكسبو 2020، الذي تأجل بسبب جائحة كورونا.