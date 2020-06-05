حريق يلتهم أراض حرشية قرب جديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع بعد ظهر اليوم، الجمعة، حريق هائل في تلة الطنطور بالقرب من بلدة جديدة المكر، ما خلفّ أضرارا في المكان بعدما التهمت ألسنة النار دونمات عدة من المنطقة.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى والمكان، وعملت بمساندة مروحيتين عاموديتين على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع انتشارها.

وباشر خبراء الحرائق التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

هذا، وشبت حرائق في أحراش ومناطق مفتوحة في عدة مناطق بالبلاد، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق ومنع انتشار ألسنة النار إلى المناطق السكنية، إثر موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد، في الأيام الأخيرة.