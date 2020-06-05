هرتسوغ: نتوقع هجرة ربع مليون يهودي لإسرائيل بالسنوات القريبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاق هرتسوغ، إنه يتوقع "وصول ربع مليون مهاجر يهودي جديد إلى إسرائيل خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة"، حسبما نقلت عنه صحيفة "ماكور ريشون" اليوم، الجمعة.

وأضاف هرتسوغ أنه "هاجر إلى هنا 35 ألف يهودي، في العام الماضي، ونتوقع اكثر في السنوات القريبة المقبلة. ونحن ننشهد كمية توجهات هائلة، وزيادة بنسبة 40% تقريبا في التوجهات منذ بداية (أزمة فيروس) كورونا. وبفتح ملفات هجرة من فرنسا وبلجيكا، توجد زيادة بنسبة 77%".

وقال إنه في شهر نيسان/أبريل الماضي، تم تسجيل زيادة بنسبة 128% في توجهات من أستراليا إلى "مركز غلوبال" التابع للوكالة اليهودية ومتخصص في موضوع الهجرة إلى إسرائيل.

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واعتبر هرتسوغ أن "معظم المهتمين بالهجرة إلى إسرائيل اعتزموا الهجرة إليها في أحد الأيام، وهذا يحدث الآن بسبب كورونا. وتعتبر إسرائيل كدولة التي عملت بشكل جيد واتخذت قرارات حكيمة. والنتيجة في النهاية هي أننا نعمل من أجل يهود الشتات، بينما من الناحية التاريخية هم الذين عملوا من أجلنا".

وقالت الصحيفة إن الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية تعملان على "بلورة خطة عمل للتعامل مع موجة الهجرة المتوقعة".

ونقلت الصحيفة عن منظمة "نيفش بنيفش" المسؤولة عن الهجرة من أميركا الشمالية إلى إسرائيل، أن ارتفاعات بنسبة 100% حاصل بفتح ملفات للهجرة إلى إسرائيل وارتفاع بمئات النسب المئية للمهتمين بالهجرة. وقالت مصادر في المنظمة إنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الحالي، بدأت 338 عائلة بفتح ملفات للهجرة إلى إسرائيل، بينما كان هذا العدد 561 عائلة طوال شهر حزيران/يونيو في العام الماضي.