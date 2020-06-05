إصابتان جديدتان بكورونا في مناطق السلطة الفلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في السلطة الفلسطينيّة إلى 106 حالات، اليوم، الجمعة، أي بارتفاع حالتين عن أمس، الخميس.

بينما وصل عدد الإصابات الإجماليّة إلى 643، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة، مي الكيلة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحافي أن الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى 5 حالات في قطاع غزّة.

وأشارت الكيلة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات.

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وأوضحت أن 130 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين حاليا في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 3714.

وأصدر الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، الأربعاء، مرسوما رئاسيا، بتمديد حالة طوارئ، لمدة 30 يوما إضافية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس "أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ من جديد، يبدأ بتاريخ 4 حزيران/ يونيو الجاري، ولمدة 30 يوما، لمواجهة استمرار تفشي كورونا".

وبإعلان عباس، تدخل أراضي السلطة الفلسطينية شهرها الرابع في حالة الطوارئ، التي بدأت في الثالث من آذار/ مارس الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بكورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.