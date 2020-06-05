الخميس: أعلى نسبة إصابة يومية بكورونا منذ أكثر من شهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 121 شخصًا بفيروس كورونا في البلاد، أمس الخميس، في أعلى عدد إصابة يومي منذ أكثر من شهر، بحسب المعطيات المُحدّثة لوزارة الصحّة الإسرائيليّة.

وهذا ثالث يوم خلال الأسبوع الماضي الذي يسجّل فيه إصابة أكثر من 100 شخص.

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلاد إلى 2245، بعدما انخفض في 27 أيار/مايو الماضي إلى أقلّ من 2000 مصاب.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 15026، بينما وصل عدد المصابين الكلّي إلى 17562.

بينما أجري 14139 فحصًا، الخميس، وهو أعلى عدد فحوصات منذ أكثر من شهر، كذلك. وأعلنت وزارة الصحّة عن افتتاح مختبر جديد لفحص عيّنات كورونا، التي تستهدف فحص 10 آلاف عيّنة يوميًا لاحقًا.

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ويخضع 23 من المرضى لأجهزة تنفّس صناعيّة.

وأشارت مُعطيات وزارة الصحة إلى أن المُصابين الجدُد بالفيروس الذين تمّ تشخيصهم، يتوزّعون على "عشرات البلدات"، وليسَ على عدد قليل منها، كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أورد موقع "واينت"، أمس، الخميس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت عودة حركة القطارات بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد أكثر من 70 يومًا على تعطيلها بموجب أنظمة الطوارئ التي أقرتها بدعوى الحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزير المواصلات، ميري ريغيف، اليوم الخميس، وأوضحت أنه سيتم إلزام المسافرين بارتداء الكمامات الواقية، والمحافظة على مسافة بين الأشخاص؛ على أن يتم قياس حرارة الركاب عن الدخول إلى محطات القطارات.

وضمن قرارات التخفيف التي أقرتها الحكومة على التقييدات التي فرضت إثر تفشّي فيروس كورونا في آذار/مارس الماضي، قررت سمحت وزارة الصحة، بإعادة حركة القطارات في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل.