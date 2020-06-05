تصميم روبوت للكشف عن كورونا بدلا من الطواقم الطبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصّلت مجموعة من الباحثين الدنماركيين إلى تطوير جهاز روبوت لأخذ مسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجدّ، ما يمكن أن يساهم في حماية العاملين في قطاع الرّعاية الصّحّيّة من خطر العدوى، إذ يعمل الجهاز بشكل آليٍّ تمامًا.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن البروفسيور في مجال أجهزة الروبوت بجامعة الدنمارك الجنوبية، تيوسيوس راجيث سافاريموتو، قوله إن المريض حين يظهر بطاقة تحديد الهوية، يجهز الروبوت معدات أخذ العينة ويلتقط المسحة ثم يضع العينة في حاوية جاهزة لإجراء الفحص.

وقال المطورون إن الروبوت، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يستخدم كاميرات للوصول إلى الجزء الأيمن من الحلق الذي يأخذ منه المسحة برفق لأنه مبرمج على ذلك. وذكر سافاريموتو أنّه "يتكرر معك هذا الإجراء تحديدا مرارا ومرارا مما يجعل جودة العينات أفضل".

ويأمل الباحثون من جامعة الدنمارك الجنوبية وشركة "لايف لاين روبوتيكس" أن يُستخدم قريبا نموذجهم الذي يحمل اسم "سواب روبوت" أو "روبوت المسحة" لحماية العاملين في مجال الصحة من مهمة إجراء فحوص للمرضى التي تنطوي على خطورة محتملة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "لايف لاين روبوتيكس"، سورين ستيج قوله إنّه "سيكون هناك طلب عالمي واحتياج عالمي لإجراء مزيد من الفحوص الآلية لحماية وتحصين أولئك الذين يعملون في خط المواجهة".