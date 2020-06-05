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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتي لدى كوبا: مساعدتنا للشعب الكوبي يأتي في إطار علاقاتنا المميزة والان مع التفاصيل
الجمعة 5 يونيو 2020
قال بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، إن بلاده وكوبا أقامتا علاقات قوية في السنوات الأخيرة.
وأضاف معلقا على عملية إرسال بلاده طائرة مساعدات لدولة كوبا لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة كوفيد-19، لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس".
الجدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات لكوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.
وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 708 أطنان من المساعدات لأكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 ألاف من المهنيين الطبيين.
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