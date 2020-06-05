شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تتسلّم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمواجهة "كوفيد – 19" والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف محافظات الجمهورية. واشتملت الدفعة الثالثة على أقنعة واقية (كمامات N95) الخاصة إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن تتسلّم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمواجهة "كوفيد – 19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.