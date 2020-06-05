على الرغم من وجود طرق وعرة ووديان كثيرة تستطيع العصابات الارهابية من خلالها الاختباء، الا ان القوات الامنية والحشد الشعبي استطاعا وبفترة وجيزة تطهير قرى عدة منذ انطلاق عمليات ابطال العراق الثانية. لليوم الثاني على التوالي وما زالت عملية ابطال العراق الثانية مستمرة لتنظيف القرى من المجاميع الارهابية، فقرية ال بوشهاب وتل عيدة وصولا الى البوفشجة اصبحت بيد قوات الرد السريع والحشد الشعبي. عصابات داعش استخدمت اسلوبها المعتاد بزرع عبوات ناسفة على طول الطرق المؤدية لاغلب القرى، لكن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي ادتا لمسح مناطق واسعة في جنوب غرب كركوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عملية ابطال العراق الثانية مستمرة بدك اوكار الارهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.