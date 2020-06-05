أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن تسجيل 31 وفاة و2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ان "31 شخصاً توفي جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 32 وفاة أمس الخميس و30 وفاة الأربعاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصا".
وأشارت إلى "رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 1975 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748".
وتماثل 1651 شخصاً للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصاً.
وأشارت إلى "رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 1975 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748".
ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (719)، تليها جدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102).
وتماثل 1651 شخصاً للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث.. قفزة حادة في الإصابات والوفيات اليومية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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