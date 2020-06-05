تجريد كايلي جينير من لقب ميليارديرة... والسبب؟

في العام الماضي، منحت مجلة فوربس العالمية كايلي جينر لقب أصغر ملياردير حصد ثروته بنفسه، وذلك بفضل توسّع إمبراطوريتها الجمالية مع علامتها الخاصة بالمكياج Kylie Cosmetics، حتّى أنّ جينر حينها ظهرت على غلاف المجلة.
فبعد أن باعت جينر 51% من شركتها الجمالية لصالح شركة أخرى هي Coty وبعد أن ذكرت أنّ مبلغ الـ600 مليون دولار أميركي يجعلها ميلياردير، تؤكّد فوربس أنّ هذا غير صحيح.
وتشير المجلة أيضاً إلى أنّ ماركة Kylie Cosmetics ليست بذلك التوسّع وأنّ أرباحها أقلّ من المعتقد، ذاكرةً أنّ العائلة الشهيرة تحاول منذ أعوام جعل العالم يصدّق العكس.
وبالنسبة إلى فوربس، ليست كايلي ملياردير حتّى بعد حصولها على مبلغ 340 مليون دولار أميركي محسومة منه الضرائب.
أمّا كايلي من جهتها، فردّت على اتّهامات فوربس عبر تويتر وأكّدت أنّها لا ترتكز سوى على ادّعاءات غير مؤكّدة وأرقام غير دقيقة.
حتّى أنّها فضّلت التركيز على النعم التي تتمتّع بها، مشيرةً إلى أنّها محظوظة للغاية بابنتها الجميلة وعملها الناجح وأنّها تؤدّي دورها جيداً. وقالت "أستطيع أن أعدّد 100 أمر أهم حالياً من تعديل مبلغ المال الذي أمتلكه.
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