فيسبوك تخلّصك من كل صورك القديمة دفعة واحدة

وللمرة الأولى على الإطلاق، ستسمح الشركة بتحديد العديد من المنشورات القديمة وحذفها دفعة واحدة بدلاً من حذف كل منشور وحده وذلك بهدف إظهار الصورة الحقيقية الّتي تعكس صاحب الصفحة اليوم.

وفي التّفاصيل، قالت الشركة في بيانها: "سواء كنتنم تتحضّرون لدخول سوق العمل بعد الجامعة أو تحاولون تخطي علاقة قديمة، فنحن نعلم أنّ حياة الناس تتغير باستمرار، ولذلك قررنا تسهيل عملية تنظيم حضوركم على فيسبوك لتعكس صورتكم اليوم بدقة أكثر".



ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة الّتي يُطلق عليها إسم " 'Manage Activity" على الهاتف المحمول من خلال الانتقال إلى "الإعدادات والخصوصية" ثم النقر على "Activity log" .

وبالإضافة، ستسمح الشركة للمستخدمين بفرز المنشورات حسب التوقيت الزمني. ومن المتوقع أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص للمستخدمين الذين يعرفون أنهم يريدون التخلص من المحتوى القديم على حساباتهم، وخاصة أولئك الذين يرغبون في حذف المنشورات من فترة زمنية محددة.



والجدير بالذّكر أنّه وبدلاً من مسح الرسائل والمنشورات نهائياً وعلى الفور، فسيضع فيسبوك المنشورات المحذوفة في "سلة المهملات"(Trash Bin) لمدة 30 يوماً حتى يتمكن المستخدمون من استردادها في حال غيروا رأيهم بشأنها أو حذفوها عن طريق الخطأ.