إحمي شعرك من التساقط في الصيف بهذه الطرق

مع عودة الحياة إلى طبيعتها، لا بد أنك تخططين لقضاء يوم ممتع مع صديقاتك على شاطئ البحر، الاستمتاع بكوب من العصير تحت أشعة الشمس وغيرها من النشاطات. كل هذه الأمور، ستجعلك تضاعفين الاهتمام بشعرك كي يحافظ على صحته وحيويته.

وكما نعرف جميعناً فإن تبدّل الفصول يسبب بتساقط الشعر، لذلك نستعرض معك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر في الصيف وطرق علاج هذه المشكلة. أسباب تساقط شعرك في فصل الصيف



- تعرضه لأشعة الشمس الحارقة مما يقلل من إفراز مادة الميلانين التي تساعد في نمو بصيلات الشعر.

- تعرق فروة رأسك ما يؤدي إلى سد المسام وتساقط الشعر.

- حاجة فروة الرأس للتكيف مع الظروف الجوية الجديدة.

- التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يؤدي إلى جفاف جلدة الفروة ويمنع نمو بصيلات الشعر.

- مياه الكلور تسبب تلف الشعر.

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لكي تحمي شعرك من التساقط عليك باتباع هذه التعليمات:



- احرصي على عدم تعريض فروة رأسك لساعات متواصلة لأشعة الشمس وذلك من خلال اعتماد القبعة.

- بعد السباحة، عليك أن تغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو ولا تنسي تطبيق الكريمات المناسبة لنوع شعرك.

- سرحي شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان، وبهذه الطريقة تقومين أيضاً بتوزيع البسلم داخل شعرك.

- لجعل شعرك قويًا ولامعاً، إحرصي على تدليكه بزيت الشعر أو زيت الزيتون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، هذا ولا تترددي باستخدام ماسكات الشعر التي تغذي فروة رأسك وبالتالي تحمي شعرك من التساقط والتلف.