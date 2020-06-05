نجدة بغداد تعلن اعتقال 247 مخالفاً للحظر خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على 247 مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة في العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم القبض على ٢٤٧ مخالفاً لتعليمات حظر التجوال، فضلاً عن ضبط سيارتين عليها اشارة حجز ضمن مناطق (حي القاهرة. سيطرة ام الطبول)، خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
وأضافت أنه "تم القبض على اشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة ضمن منطقة (الدورة.ابو دشير)، فضلاً عن إلقاء القبض على مخمورين عدد (٢) يعترضون سبيل المارة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على متسولين عدد (١٧)، والقبض على سارق ضمن منطقة الكاظمية".
وأضافت أنه "تم القبض على اشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة ضمن منطقة (الدورة.ابو دشير)، فضلاً عن إلقاء القبض على مخمورين عدد (٢) يعترضون سبيل المارة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على متسولين عدد (١٧)، والقبض على سارق ضمن منطقة الكاظمية".
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