الحزن يخيم على رواد تويتر في هاشتاق #الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

الخليج 365 - خاص



ساد الحزن منصات التواصل الاجتماعي إثر وفاة القارئ الشيخ محمود سكره، الذي وافاه الأجل يوم امس عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" أبرز ردود المغردين:

أثير: "رحمه الله عاش مع القرآن وخرج أجيال، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ...آمــين #الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله".

نبراس: "#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله -رحمه الله .. وغفر له .. وجعل الفردوس مثواه .. وانزله منازل السعداء".

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هادي الهدهدي: "#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله ياحبيبي يا شيخي محمود سكر كنت اسمعك في إذاعة القرآن الكريم ووالله ان القلب ليحزن والعين لتدمع على فراق اهل العلم والصلاح رحمك الله يا علم من اعلام هذا الزمان واشهد الله إني احبك واحب كل من احبك غفر الله لك وعظم الله اجر ذويك وهذا Down pointing backhand index حال الدنيا".

نديم: "كلهم عابر سبيل ، وحدك سيلٌ عابر Heart suitHeart suitHeart suitHeart suitHeart suit.#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله".

بلدي وبس: "#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله والله الواحد يغبطهم على سمعتهم ودعاء الناس لهم لما قدموا من اعمال اللهم اغفر لهم وجميع موتى المسلمين".

أم الحنين: "#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله، لطالما ونحن صِغار إستمتعنا بقراءته وتصحيحه الدائم رحمك ﷲ وجعل الفردوس الأعلى دارك ومُستقرك".

عباد الرحمن: "#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، هنيئاً لمن يغادر هذه الدنيا ويبقى صوته حياً بالقرآن".

وبعدين: "#الشيخ_محمود_سكر_في_ذمه_الله، رحم الله الشيخ وغفر له ورفع درجته في الفردرس الأعلى.