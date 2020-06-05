شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جهاز أمن الدولة بدبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020 أعلن ‏جهاز أمن الدولة في دبي عن اعتقال أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة، ‏فاتن مكي، المتهم بالقتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وأوضح ‏مصدر أمني في دبي، أن فاتن مكي دخل الدولة مستخدما جوازات سفر متعددة، مشيرا إلى أنه مدرج على قوائم الإنتربول.

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