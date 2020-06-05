تيم ديفي كبيرا لـ(بي بي سي)

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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، عن تعيين تيموثي ديفي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين ليكون المدير العام السابع عشر في تاريخ الهيئة البالغ 98 عامًا، وتمت ترقية ديفي من الرئيس التنفيذي لـ BBC Studios، الشركة الفرعية التجارية التي تبيع البرامج التجارية لـ BBC والبرامج البريطانية الأخرى في الخارج.

وكان ديفي (53 عاما) تسلم مهام المدير العام بالإنابة بعد استقالة جورج إنتويسل في عام 2012، وفي المنصب الجديد سيحل الآن محل توني هول. وستتضمن أولوياته القصوى التفاوض مع الحكومة حول مستقبل رسوم الترخيص.

وسيبقى نظام ترخيص التلفزيون ساريًا حتى عام 2027 على الأقل، ولكن من المقرر أن تراجع الحكومة مستوى التمويل من عام 2022 فصاعدًا.

أهمية بي بي سي

وقال ديفي في بيان إنه "يشرفه" الحصول على أعلى منصب في (بي بي سي). وأضاف: وقال "لقد كانت هذه فترة حاسمة بالنسبة للمملكة المتحدة، وقد أظهرت هذه الأشهر القليلة الماضية مدى أهمية بي بي سي للناس".

وقال كبير بي سي الجديد: "لم تكن مهمتنا أكثر أهمية أو أهمية أو ضرورة من أي وقت مضى. لدي التزام عميق بالمحتوى عالي الجودة والحيادية، نحن نتطلع إلى المستقبل، سنحتاج إلى تسريع التغيير حتى نخدم جميع جماهيرنا في هذا العالم سريع الحركة".

وأضاف: "لقد تم إنجاز الكثير من العمل الرائع، لكننا سنواصل الإصلاح، ونتخذ قرارات واضحة،. أنا واثق جدًا من قدرتنا على القيام بذلك بسبب الفرق الرائعة من الأشخاص الذين يعملون في بي بي سي".

ووصف اللورد هول، خليفته ديفي بأنه "قائد رائع" ، مضيفًا: "أتمنى له كل النجاح في المستقبل. أعرف أن بي بي سي في أيد أمينة".

وسيحصل المدير العام الجديد على راتب سنوي قدره 525.000 جنيه إسترليني، بفارق 75.000 جنيه إسترليني عن راتب سلفه اللورد هول، وهذ الفارق أقل مما كان يحصل ديفي حين كان رئيسا لـ BBC Studios.

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راتب ديفي

وقالت بي بي سي إن راتب المدير العام لم يرتفع منذ عام 2012، وهذا هو المستوى الذي كان سيصل إليه لو تم تطبيق التضخم.

وأضافت أن ديفي "وافق على أخذ راتب ثابت" وسيتلقى 450 ألف جنيه استرليني حتى أغسطس 2021 ، حيث إن "جميع كبار المديرين في بي بي سي يعملون حاليًا على تجميد الرواتب".

وستكون إحدى المهام الملحة الأخرى لديفي هي المساعدة في معرفة كيفية توفير المدخرات التي تبلغ قيمتها 125 مليون جنيه استرليني، وكان لورد هول قال إن هيئة الإذاعة البريطانية بحاجة إلى العثور عليها هذا العام.

تحديات

ومن جهته، قال رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، السير ديفيد كليمنتي، إن "المنظمة تواجه تحديات كبيرة وفرصا". وأضاف: "أنا واثق من أن تيم ديفي هو الشخص المناسب لقيادة بي بي سي وهي تواصل الإصلاح والتغيير".

يشار إلى إنه في استوديوهات BBC ، كان ديفي أشرف على إنتاج برامج مثل Blue Planet II وDoctor Who وCome Dance وEastEnders لـ BBC، بالإضافة إلى بيع العروض لأكثر من 200 دولة، عادت إيراداتها البالغة 243 مليون جنيه استرليني إلى بي بي سي في 2018/19.

ومن المرجح أن يتم استدعاء تلك التجربة التجارية عندما يبدأ منصبه الجديد في سبتمبر. وعلى سبيل المثال، كان لورد هول أثار مؤخرًا فكرة تحويل (بي بي سي4) إلى قناة اشتراك عالمية. كما أن إعادة بي بي سي 3 كقناة تلفزيونية عادية مطروحة أيضًا في الأجواء.