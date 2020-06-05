انهيار مبنى بحي القصبة العتيق التاريخي

أفادت مصادر في الجزائر، الجمعة، بانهيار مبنى بحي القصبة العتيق التاريخي، وسط العاصمة الجزائرية والمدرج على لائحة "اليونيسكو" للتراث العالمي، من دون تسجيل أي إصابات ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكانت المنطقة شهدت في مايو من العام الماضي انهيار مبنى من أربعة طوابق في المنطقة القديمة بالقرب من مسجد كتشاوة التاريخي، أدى إلى مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة.
وتقع القصبة في وسط مدينةالجزائر، وهي تعد مثالا نموذجيا للمدن المغاربية التقليدية لناحية الهندسة المعمارية رغم الطفرة الحضرية، بالإضافة إلى احتفاظها بخصائص الفن الإسلامي وبعض الأبنية على الطراز الأوروبي بالعودة إلى الحقبة الاستعمارية، مع الحفاظ على معقلها والقصور والمساجد والأضرحة والحمامات التي تمثل هويتها.
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