ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 30644 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 723 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 30644 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 244 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ723 السابقة تضمنت (262 حالة لمواطنين كويتيين) و(139 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(101 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(94 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) أما بقية الحالات فهي من جنسيات

أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (296 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(148 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(145 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(89 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(45 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

Advertisements

وذكر أن المصابين بحسب المناطق السكنية (130 حالة بمنطقة الفروانية) و(51 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(36 حالة بمنطقة خيطان) و(33 بمنطقة الواحة) و(30 في منطقة المهبولة) و(26 حالة في منطقة حولي). وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 197 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة

12123 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 485 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2894 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 900ر308 ألف فحص. وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية ل‍وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1054 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 18277 حالة.