الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في الإصابات بفيروس كورونا مع تخفيف إجراءات العزل، مؤكدة على ضرورة استمرار الناس في حماية أنفسهم من الفيروس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف: "فيما يتعلق بالاتجاهات التصاعدية الطفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص،عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".
وأضافت: "لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجودا بأي مكان في العالم".
وطالبت المحتجين الأمريكيين أيضا باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التجمع.
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