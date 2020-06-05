بالفيديو: “أمير فاتن مكي” الخطير الذي اعتقلته شرطة دبي بعد مطاردات في دول أوروبية

أمير فاتن مكي، دنماركي الجنسية من أصل مغربي، ويبلغ من العمر 22 عاما فقط ومع ذلك يعتقد على نطاق واسع أنه زعيم عصابة خطيرة تدعى “السويديون”، ويعتقد أيضا أنه على صلة برضوان التاغي، الذي ألقي عليه القبض في دبي أواخر العام الماضي.

وتمكن أمير فاتن مكي من الإفلات من عدة محاولات للقبض عليه، حيث أصيب في الساق وقتل ثلاثة من زملائه في مدينة مالمو السويدية في العام 2018، لكنه تمكن من الفرار حيث اختبأ في إسبانيا، وهناك أيضا استهدفته الشرطة في نوفمبر 2018 بمداهمة ضخمة شارك فيها 120 من الشرطة الإسبانية، لكنه تمكن من الفرار وتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

ويقف أمير فاتن مكي وعصابته خلف مقتل مهرب الكوكايين، ديفيد أفيلا راموس، البالغ من العمر 37 عامًا، والمعروف في عالم المخدرات السري باسم “مارادونا”، الذي قتل بالرصاص أثناء مغادرته حفلا في مدينة مريبيلا جنوب إسبانيا.

ومن أبشع جرائم مكي قتل “مارادونا” أمام زوجته وأطفاله الصغار، الذين كانوا في السيارة عندما تعرض لطلق ناري، كما يُشتبه في أن عصابة أمير فاتن مكي قامت بقتل سفيان أحمد براك، والمعروف أيضًا باسم “الـ زوكاتو” ، والذي أطلق عليه الرصاص تسع مرات وكان يعد المهرب الأساسي للحشيش المغربي إلى أوروبا.

كما يعتقد أن عصابة أمير فاتن “السويديون”، قد قامت بعمليات اختطاف وإطلاق نار وإشعال النار في مطاعم مطلة على الشاطئ وتفجير مستودعات منافسيهم من العصابات الأخرى.

Advertisements

وفي في سلسلة تغريدات للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ذكر فيها: “في عمليه نوعية جديدة، جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي والذي يعد أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة مساء الأربعاء الموافق 3 يونيو”.

وتابع المكتب نقلا على لسان مسؤول في جهاز أمن الدولة: “أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته لم ولن يسمحوا لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون والإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم”.

وأضاف مسؤول بجهاز أمن الدولة في دبي: “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة”.

شاهد أيضاً: بالفيديو: مصرية تنقضّ بسكين كبير على شرطي أميركي فيرديها بالرصاص