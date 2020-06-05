ردت الفنانة شرين، وزوجها الفنان، حسام حبيب، على الشائعات، التي جعلتهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت تقارير إعلامية عربية أنهما تشاجرا، وتشابكا بالأيدي، نتيجة خلاف شخصي بينهما، تدخل الفنان أحمد سعد لإخماده.
وغردت شيرين، ليلة أمس الخميس، عبر حسابها على تويتر وقالت: “قرأت أخبارا أو بمعنى أصح إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة، وليست حقيقية بالمرة.. بحبك يا صاحبي”، أما حسام حبيب فأعاد نشر تغريدة لشقيق شرين نفى فيها الإشاعات، مع آية قرآنية كتعليق.
ونشرت تقارير عربية، أمس، أن مشاجرة حدثت بين شيرين عبد الوهاب، وزوجها حسام حبيب، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، وتبادل الألفاظ الجارحة، قبل أن يتدخل صديقهما المقرب، أحمد سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أخبار شجارهما وتشابكهما بالأيدي.. شرين وحسام حبيب يخرجان عن صمتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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