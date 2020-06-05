زخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة اليوم وغدا – نشرة خاصة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من مناطق المملكة ابتداء من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة من صباح غد السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة ، أن هذه الزخات ستهم أقاليم وعمالات بوجدور والسمارة وأسا الزاك وطاطا ، وكذا العيون وطرفاية وطانطان وكلميم .

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العواصف الرعدية ستكون مصحوبة أحيانا برياح قوية .

وأشار المصدر إلى أن رياحا نسبيا قوية ستهم بعد زوال غد السبت كلا من السهول الأطلسية الشمالية وكذا وسط وجنوب وشرق البلاد