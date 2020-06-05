أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من مناطق المملكة ابتداء من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة من صباح غد السبت.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة ، أن هذه الزخات ستهم أقاليم وعمالات بوجدور والسمارة وأسا الزاك وطاطا ، وكذا العيون وطرفاية وطانطان وكلميم .
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العواصف الرعدية ستكون مصحوبة أحيانا برياح قوية .
وأشار المصدر إلى أن رياحا نسبيا قوية ستهم بعد زوال غد السبت كلا من السهول الأطلسية الشمالية وكذا وسط وجنوب وشرق البلاد
كانت هذه تفاصيل خبر زخات رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة اليوم وغدا – نشرة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.