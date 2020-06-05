بعد حملة التضامن مع المسنة الكفيفة “مي فتيحة”.. قناتها في “يوتوب” تختفي!

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” بإختفاء قناة فتيحة الطويسي، الكفيفة، التي اشتهرت بعد حملة التضامن الواسعة، من أجل مساعدتها لتكسب مالا من خلالها.

وسادت موجة من التذمر لدى رواد فايسبوك، وأنستغرام، صباح اليوم الجمعة، بعدما اختفت قناة “فتيحة الطويسي”، التي حظيت، في اليومين الماضيين، بمساندة كبيرة، جلعت قناتها تصل إلى أزيد من 300 ألف مشترك في ظرف قياسي إلى جانب تصدر فيديو لها لقائمة “طوندونس” يوتوب.

ولم يعرف، إلى حدود الساعة السبب الحقيقي لاختفاء قناة “مي فتيحة”، كما سماها النشطاء على مواقع التواصل، حيث اختلفت الرويات بين تعرضها لتبليغات مقصودة من حسادها، أو تدخل يوتوب بحجبها، إذا شك في حقيقة الاشتراكات، خصوصا أنها قياسية في وقت قصير.

وشرعت بعض الصفحات في طلب العون للوصول إلى” مي فتيحة” من أجل مساعدتها في استعادة قناتها.

” مي فتيحة”، امرأة مسنة، وكفيفة، تنحذر من مدينة مكناس، أسست قناتها على يوتوب في أواخر عام 2019، وتقدم من خلالها وصفات طبخ، ونصائح استفادتها من الحياة، وحظيت في اليومين الماضيين بدعم واسع، ما جعل عدد مشتركيها يتزايد بشكل قياسي.