وقفات في إسبانيا احتجاجا على وضعية المغاربة العالقين بسبب “كورونا”

أعلنت جمعية أصدقاء الشعب المغربي “إيتران” أنها ستنظم هذا الأسبوع وقفات احتجاجية في جميع محافظات إسبانيا احتجاجا على وضعية 9000 مغربي نتيجة إغلاق المغرب للحدود في 14 مارس الماضي، فضلا عن الوقوف دقيقة صمت ترحما على إدريس أبو فراس، مغربي مقيم في شيكلانا دي لا فرونتيرا (قادس) الذي توفي في 25 ماي المنقضي.

وكشفت صحيفة “إلفارو دي سبتة” أن الوقفات ستنظم اليوم الجمعة، انطلاقا من منتصف النهار، وستدوم ساعة واحدة، مشددة على كون استخدام الكمامات سيكون ضروريا مع احترام مسافة الأمان تطبيقا للتدابير الوقائية للحماية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح محمد العلمي السوسي، رئيس الجمعية، إستنادا إلى المصدر ذاته، أن الخطوة عبارة عن شكل من أشكال الاحتجاج على سوء الإدارة التي تعاملت بها الحكومة الاسبانية، تحديدا وزارة الخارجية، مع ملف عودة العالقين في المغرب من إسبان من أصول مغربية، والمغاربة المقيمين بالجارة الشمالية للمغرب، فضلا عن الحاصلين على تأشيرات التجمعات العائلية، العالقين بالمغرب.

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وفي بيان للجمعية إلى الوفود الحكومية الاسبانية، يضيف المصدر ذاته، أكدت جمعية إتران أن الوقفات الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها ستكون “سلمية وستنقل مطالب العالقين” مشددة في السياق ذاته على مطالبها بضرورة وجود “الأمن وخدمة النظام لضمان تنظيم الاحتجاجات”.