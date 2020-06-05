اخبار العالم

جاكرتا تقيم صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا تقيم صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل

عاد الإندونيسيون في العاصمة جاكرتا إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة اليوم بعدما خففت المدينة قواعد ارتياد دور العبادة في إطار رفع بعض القيود المطبقة منذ نهاية مارس آذار للحد من انتشار فيروس .

وأعلن حاكم جاكرتا أمس الخميس تخفيف بعض القيود بما في ذلك المتعلقة بارتياد المساجد لصلاة الجماعة لكنه حذر من أن المعركة للقضاء على الفيروس لم تقترب من نهايتها بعد.

وإندونيسيا البلد الأكثر تضررا في شرق آسيا إلى جانب الصين من جائحة كورونا وسجلت 7766 إصابة و523 وفاة بالمرض.

وقال ديكو رونال رافيانتو (41 عاما) في مسجد الأزهر في جنوب جاكرتا "أنا مسرور لأنني استطعت العودة إلى المسجد... لأن الأمر يختلف عن الصلاة في المنزل".

Advertisements

وبموجب القواعد الجديدة يتعين على دور العبادة الحد من عدد مرتاديها. ووضع المصلون في مسجد الأزهر كمامات وخضعوا لقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

واستأنفت بعض وسائل النقل العام العمل ومن المقرر أن تفتح الشركات والمراكز التجارية في المدينة أبوابها خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان الزحام المروري في بعض أنحاء جاكرتا اليوم الجمعة مؤشرا على العودة إلى ما تصفه السلطات بأنه الوضع الطبيعي الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاكرتا تقيم صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا