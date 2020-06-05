شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: أزمة قطر لا تستحق التعليق والحل سيأتي في أوانه والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، د. أنور قرقاش، بأن أزمة قطر "لا تستحق التعليق" وأن أسبابها معروفة وحلها سيأتي في أوانه. وكتب قرقاش عبر تويتر: "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه. أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل".

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