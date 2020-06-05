وفاة بحارة بغرق سفينة إيرانية قرب المياه العراقية

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أسامة مهدي: أعلنت السلطات الملاحية العراقية الجمعة انتشالها لاربعة بحارة إيرانيين أحياء وخمسة آخرين متوفين لدى غرق سفينتهم "بهبهان" المحملة بالسيراميك قرب المياه الاقليمية العراقية الجنوبية فجراً فيما ارسلت إيران سفينة انقاذ وخبراء بحريين الى مكان الحادث.

وقالت مصادر ملاحية عراقية ان سفينة إيرانية تعرضت للغرق بطاقمها الذي يضم تسعة أفراد فجر الجمعة قرب المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله موضحة ان سفن الإنقاذ العراقية هرعت لانقاذها وانتشلت اربعة افراد من طاقمها في يجري البحث عن خمسة آخرين يعتقد ان قد توفوا.. موضحة ان التقاريرالاولية تؤكد ان سوء الاحوال الجوية وسوء التحميل الذي زاد عن قدرتها الاستيعابية كان وراء غرق السفينة الإيرانية "بهبهان".

وأكدت الشركة العامة للموانئ العراقية اليوم أن حركة الملاحة البحرية لن تتأثر بسبب غرق السفينة إلإيرانية.. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية في تقرير من مدينة البصرة الجنوبية وتابعته ""الخليج 365"" عن مصدر في الشركة قوله إن"حركة الملاحة البحرية والممر الملاحي لن يتأثرا بحادثة غرق السفينة موضحا ان الحادث وقع قرب المياه الإقليمية العراقية.

فيديو غرق السفينة الإيرانية قرب المياه الاقليمية العراقية:

وأوضح المصدر أن"السفينة الإيرانية كانت محملة بحوالي 850 طناً من مادة السيراميك ويعتقد بأن هذا أكثر من طاقتها إضافة الى أن سوء التحميل أدى إلى غرقها".. لافتاً الى أن"سفن الإنقاذ العراقية التي أسرعت لانقاذ طاقم السفينة الإيرانية تمكنت من انتشال أربعة أحياء والبحث مستمر لانتشال بقية البحارة.

وأشار إلى أن"مدير عام الشركة الكابتن أثيل الكناني وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في غرق الباخرة للتعرف على أسبابه".

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إيران ترسل سفينة انقاذ وخبراء بحريين إلى مكان الحادث

وعلى الجانب الإيراني فقد أعلن المدير العام للملاحة البحرية في خرمشهر نور الله أسعدي اليوم عن إرسال سفينة الاغاثة الإيرانية (ناجي17) الى مكان وقوع الحادث بالتنسيق مع الجانب العراقي.. مضيفا ان هذه السفينة بدأت عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

وقال انه إضافة الى السفينة ناجي 17 تم إرسال قاطرة سحب وعدد من الخبراء البحريين الإيرانيين الى مكان الحادث.

وكانت مصادر محلية في محافظة البصرة قد اعلنت فجر الجمعة عن غرق الباخرة الإيرانية قرب المياه الإقليمية العراقية كانت متوجهة من ميناء خرمشهر (المحمرة) جنوب غرب إيران الى ميناء ام قصر العراقي الجنوبي.

يشار إلى أن خور عبد الله يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء ام قصر العراقي حيث كانت الحكومة العراقية قد وضعت في عام 2010 حجر الاساس لميناء الفاو الكبيرعلى الجانب العراقي.