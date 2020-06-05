شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة إعادة استخدام الكمامات بعد التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإعداد تعديل تشريعي لوضع عقوبة رادعة ضد من يقوم بإعادة استخدام أدوات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وجوانتيات وغيرها، نظرا لخطورة ذلك علي صحة وسلامة المواطنين، كما أنه يعد كارثة ويتسبب في تفشي الوباء.

وقال العادلي، لـ ”الخليج 365”، إن قيام البعض بتجميع الكمامات والجوانتيات من القمامة والمخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى وبيعها للمواطنين جريمة بشعة وسلوك غير إنساني ولا تقل عن جريمة الشروع في القتل، ومن يثبت ارتكابه هذا الجرم لابد من معاقبته بالسجن والغرامة الكبيرة، مطالبا بتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية.

ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلي ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن كيفية التخلص الآمن من مخلفات ونفايات الكمامات والجوانتيات، مشيرا إلى أن تعقيمها وتقطيعها أفضل شيء لحماية الآخرين من الإصابة ومنع المجرمين من إعادة استخدام وبيع الكمامات، بالإضافة إلى حماية عمال النظافة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، عرضت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، كانت تتمثل في "التوعية"، سواء بكيفية التعامل الآمن مع مهمات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدولة للإعلام، إلى جانب كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية من خلال تنفيذ حملات للمرور على المستشفيات، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية. ولفتت الوزيرة إلى أن الأسلوب الآمن للتعامل مع "الجوانتي والكمامة" بالمنازل، يبدأ بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام، وأخيراً وضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس ويتم ايداعه مع المخلفات المنزلية، وحذرت الوزيرة من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامات والذي قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة. وأوصت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا عن أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة إستخدام الكمامات والجوانتيات والإتجار بها، إلى جانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات، والإلتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع. ￼