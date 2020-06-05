شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو العينين لمؤتمــر الاتحاد الأفريقى: أدعوا لقمة طارئة لمناقشة تداعيات كورونا على القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الرؤساء الأفارقة، إلى عقد قمة طارئة عبر وسائل التواصل الحديثة، لمناقشة الوضع الذي تمر به القارة و تداعيات كوفيد ١٩ على اقتصاديات القارة. جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس ممثلا عن مصر بمؤتمــر الاتحـــاد الأفريقــــى، حول تأثير كوفيد 19 على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركــات الناشئــة فــي أفريقيــا.

المؤتمر أداره فيكتــور هاريســون مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون الاقتصادية من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد، و شارك فيه ممثلون عن كل الدول الأفريقية .

وأوضح أبو العينين أن العام الماضى الذى ترأس خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي، كانت أفريقيا على الخريطة العالمية بقوة، و كان هناك أكثر من قمة دولية، سواء في اليابان أو الصين أو روسيا، والآن هناك حاجة ملحة لعودة مثل هذه الاجتماعات الهامة.

ودعا أبو العينين البنوك المركزية الأفريقية إلى الاجتماع والاستفادة من التجربة المصرية ومبادرات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بمساعدة الشركات و الأفراد.

وذكر النائب محمد أبوالعينين: أننا نواجه أزمة عالمية غير مسبوقة.. أزمة صحية واقتصادية.. أصابت جانبى العرض والطلب فى الاقتصاد العالمى.. وستدخل الاقتصاد العالمى والافريقى فى انكماش غير مسبوق. موضحا أن أزمة كورونا قد تغير النظام العالمي وتغير شكل العولمة.. وستزيد التركيز على الأولويات الوطنية وتوطين التنمية.

و أضاف أبو العينين أن أزمــة كورونا كاشفــة ومنشئــة، حيث كشفت عن أن نماذج النمو المدفوعة بتصدير السلع الأساسية فشلت في إيجاد وظائف أكثر أو تحسين الرفاهية للشعوب الافريقية..وفى نفس الوقت، هذه الأزمة ستكون منشئة لعالم جديد، وستسرع من تحولات كنا نتوقع أن تحدث فى 10 سنوات نراها تحدث فى أسابيع وشهور.

Advertisements

و أكد أبو العينين أن هذه الأزمة فرصة لتوطين الصناعة داخل أفريقيا لأن الصناعة هي الطريق الرئيسي للنمو والتشغيل والتصدير وخلق القيمة المضافة من الموارد في أفريقيا منوها إلى أنه لا يوجد دولة تقدمت بدون الصناعة.

و أشار إلى أن فيروس كورونا أضر الاقتصادات الأفريقية كثيرا، لأننا نعتمد على الخارج فى استيراد منتجاتنا وتصدير المواد الاولية وتمويل التنمية من خلال تحويلات العمالة والاستثمار والسياحة.. وعندما تعطلت هذه القنوات الخارجية وانخفضت أسعار البترول والغاز والمعادن تضررت الاقتصادات الأفريقية بشدة.

و نوه إلى أن انهيار أسعار النفط بنحو 50٪ في الربع الأول من عام 2020 سيسبب خسائر لأفريقيا بنحو 65 مليار دولار.

و قال إنه يجب إطلاق صحوة صناعية أفريقية قوية من خلال مواجهة البيروقراطية وارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج، والدخول في منظومة المنافسة والجودة العالمية.. و نشر منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة في أفريقيا بما يجذب الاستثمار ويوطـــن الصناعـــة.

و أوضح أن أفريقيا بها 237 منطقة اقتصادية خاصة، وقد حققت هذه المناطق نجاحًا ملحوظًا في عدد من الدول كمصر لاسيما في منطقة قناة السويس.و يجب خلق مناطق صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطينها بجوار المصانع الكبيرة تتوافر بها كافة الخدمات بما يزيد الإنتاجية ويخفض تكاليف الاستثمار والانتاج ويخلق التخصص الإنتاجي.

كما طالب باستمرار جهود إزالة الحواجز أمام التجارة البينية الأفريقية بما يجعـل أفريقيا أكبر سوق موحد في العالم.

و أشار أبوالعينين إلى أنه على الرغم من تأجيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بسبب COVID-19، يجب على الدول مواصلة التقدم في خططها الوطنية لتحرير السلع و الخدمات.موضحا أن التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية وأجندة التحول الإنتاجي للاتحاد الأفريقي، سوف يؤدي إلى تعزيز سلاسل القيمة.