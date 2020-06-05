السويد: الادعاء يصدر قرارا في مقتل رئيس الوزراء الأسبق بالمه الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت السلطات السويدية اليوم الجمعة أن المدعي العام الذي يتولى التحقيق في جريمة قتل رئيس الوزراء أولوف بالمه عام 1986 سوف يعلن قراره الأسبوع المقبل بشأن توجيه اتهامات في القضية القائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال كريستر بيترسون، المدعي العام في القضية، أوائل العام الجاري إنه يتوقع توجيه اتهام لمشتبه به قبل حلول الصيف، أو قبل غلق التحقيق.

وقالت هيئة الادعاء إن هانز ميلاندر، رئيس الفريق الشرطي، سوف يحضر أيضا المؤتمر الصحفي الذي يقام عبر الفيديو يوم الأربعاء المقبل.

ويرأس بيترسون التحقيق منذ عام 2017.

واغتيل بالمه وسط العاصمة السويدية ستوكهولم يوم 28 شباط/فبراير عام 1986، بعد دقائق من خروجه وزوجته، ليسبت، من دار عرض سينمائي.

وتلقى بالمه طلقا ناريا في الظهر، وأصيبت زوجته بخدش جراء رصاصة ثانية.

كان بالمه زعيما للحزب الديمقراطي الاشتراكي في الفترة من عام 1969 وحتى وفاته. وشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة بين عامي 1969 و1976 ، وأيضا بين عامي 1982 و 1986 .

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وهز اغتيال بالمه السويد وأثار حملة بحث هائلة، إلا أن التحقيق كان محفوفا بالأخطاء من بدايته.

ووضع المحققون صوب أعينهم الكثير من السيناريوهات في السنوات التالية للاغتيال.

وتصور أحد السيناريوهات أن بالمه قتل على يد أعضاء من حزب العمال الكردستاني الإنفصالي المحظور في تركيا.

ويشير سيناريو آخر إلى مؤامرة دبرتها الأجهزة السرية من عدة دول، بينها جنوب افريقيا التي كانت تحكمها أقلية بيضاء آنذاك.

وتعتقد ليسبت وأسرتها أن بالمه قتل على يد مجرم غير ضليع. وتعرفت ليسبت بالمه على رجل كانت تعتقد أنه المذنب عندما عرضت عليها الشرطة بعض المشتبه بهم.

وأدين الرجل، ويدعى كريستر بيترسون، بارتكاب جريمة القتل، وذلك في عام 1989 ولكن تمت تبرئة ساحته لاحقا، قبل أن يفارق الحياة في عام2004.

وتوفيت ليسبت بالمه في 2018.