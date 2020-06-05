"التعليم" ترد على مطالبة المدارس الخاصة لأولياء الأمور بسداد المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الخاصة والدولية لا تستطيع شطب أو فصل الطالب، حال عدم تسديد المصروفات الدراسية.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هذا إجراء مخالف وغير قانوني ولايستطيع ايا من كان شطب اسم طالب تم قيده، مؤكدًا أن سحب ملف الطالب من المدرسة مجرد تهديد للابتزاز.

وشدد المصدر، على أن حال وجود تعنت من المدرسة، على ولي الأمر أن يتقدم بشكوى رسمية للتعليم الخاص بالوزارة.