كونتي: أزمة كورونا ستُعيد الاقتصاد الإيطالي لمستوى 2000

أشار رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى أن الناتج المحلي الإيطالي سيتراجع إلى مستويات عام 2000، بسبب التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال: "لا يمكن أن يقتصر تحدي إعادة البناء، بالعودة إلىأوضاع ما قبل أزمة كوفيد-19، بل يتطلب جهدا استثنائيا".
ولفت كونتي، في كلمته خلال افتتاحه أمس ندوة رقمية تحت عنوان "إيطاليا تنطلق مجددا: تحليلات، وأفق واستراتيجيات لإيطاليا ما بعدمرحلة كوفيد-19"، الانتباه إلى "ضرورة بذل الجهود لاستعادة السنوات العشرين الضائعة، لإعادة بناء التنمية القائمة على التماسك الاجتماعي والاستدامة والابتكار التكنولوجي وثورة المهارات".
ونوه رئيس الحكومة الإيطالية، بأن "نموذج التنمية المتبع في جميع الدول الغربية، على الرغم من أنه خلق ثروة، إلا أنه لم يخلق التماسك المطلوب في المجتمع".
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