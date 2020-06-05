أبدى وزير الصحة الأردني تفهمه لواقع الحال في البلاد، والصعوبات التي يوجهها الأهل بشأن مصير أولادهم، وقلقهم حيال مستقبلهم الغامض نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر، في لقاء مع برنامجإعلامي، عن تفهمه لمعاناة الآباء وأهالي الأطباء، وقال إنه يشعر بقلقهم وأن ابنه طبيب ولا يعمل لغاية الآن.
وأضاف: لغاية الآن أدفع عليه وأتمنى أن يعين ابني لكن ليس لدي "واسطة".
وعندما علق مقدم برنامج "صوت المملكة" عامر الرجوب حول هذا الأمر بقوله "الآن بتدبره" قال جابر "والله العظيم ما عندي واسطة".
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد طالب حكومته بضرورة وضع خطط لزيادة الصادرات وتخفيف الضغط على الاقتصاد وضبط النفقات الحكومية، والاستفادة من الفرص المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير عربي يشكو من عدم وجود واسطة عنده لتدبير ابنه الطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.