كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حكومة بكين تخفض مستوى الاستجابة لطوارئ فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة بلدية بكين، اليوم الجمعة، أنها ستخفض استجابة طوارئ فيروس كورونا المستجد من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث اعتبارا من يوم غدٍ السبت، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية.

ووفقًا للجنة الصحة البلدية التابعة لها، فإن بكين لم تتأكد من إصابات فيروس كورونا المحلية خلال الخمسين يومًا الماضية، كما أوردت وكالة "رويترز".

يزيل هذا التغيير متطلبات الحجر الصحي للأشخاص من مقاطعة هوبي، المركز الأصلي للفيروس.

وقد أعلنت السلطات الصينية يوم الخميس، أنها ستسمح اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل لكلّ شركات الطيران الأجنبية الممنوعة حاليًا من السفر إلى الصين بسبب تدابير مكافحة كورونا بأن تسيّر رحلة واحدة أسبوعيًا من هذا البلد وإليه، في خطوة لرفع الحظر المفروض على شركات النقل الجوي الأمريكية.

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في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل الأمريكية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأميركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

وأفاد بيان صادر هيئة تنظيم النقل الجوي أنه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتبارًا من 8 يونيو الجاري رحلة واحدة إلى الصين ويجب أن يخضع كل الركاب لفحص طبي عند وصولهم إلى الصين.

وبينت أنه يمكن لأي شركة طيران تسيير رحلة ثانية كل أسبوع إذا أثبتت الفحوص عدم إصابة أي من المسافرين على متنها بـ (كوفيد 19) لثلاثة أسابيع على رحلاتها القادمة من مكان واحد.