كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر العشرات ينظمون احتجاجا مؤيدا للديمقراطية بمركز تجاري في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سار عشرات المحتجين في مركز للتسوق في هونج كونج، اليوم الجمعة، وهم يهتفون بشعارات مؤيدة للديمقراطية بعد يوم من تحدي الآلاف لحظر الشرطة على الاحتراس بمناسبة ذكرى حملة تيانانمين الصينية عام 1989.

انضم المتظاهرون من جميع الأعمار إلى المسيرة في قلب الحي المالي في المدينة، والتي انتهت بسلام بعد ساعة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

حمل البعض لافتات كُتب عليها "استقلال هونج كونج" و"تحرير هونج كونج، ثورة عصرنا"، وكذلك العلم الاستعماري البريطاني السابق، بينما ردد آخرون "المجد لهونج كونج"، النشيد غير الرسمي للاحتجاجات.

كانت الذكرى السنوية، يوم الخميس، لفتح القوات الصينية لإطلاق النار على الاحتجاجات التي يقودها الطلاب في وحول ميدان تيانانمن في بكين حساسة بشكل خاص هذا العام، حيث تضع الحكومة المركزية قوانين الأمن القومي للمركز المالي الآسيوي.

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كانت هذه هي المرة الأولى منذ 31 عامًا التي تعطل فيها المشاجرات لفترة وجيزة ما يكون عادة يومًا رسميًا في هونغ كونغ التي تحكمها الصين، والتي تنظم تقليديًا أكبر نصب تذكاري في العالم للحملة.

وقالت الشرطة على "تويتر" يوم الخميس، إن الضباط ما كانوا ليتدخلوا لو لم يسد المتظاهرون الطرق في منطقة مونغ كوك العمالية. لقد رفضوا طلب الوقفة الاحتجاجية بسبب مخاوف بشأن الفيروس.

وقد خطط السكان في هونج كونج لإضاءة الشموع في جميع أنحاء المدينة يوم الخميس لإحياء ذكرى الحملة الدموية لعام 1989 التي شنتها القوات الصينية في وحول ميدان تيانانمن، متحايلين على الحظر المفروض على التجمع العام المعتاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.