توزيع الإصابات الجديدة بكورونا على الجهات والحالات النشطة بمختلف أقاليم المملكة

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن مستجدات الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا، خلال 16 ساعة الماضية، بمختلف جهات المملكة، حيث سجلت 27 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة عبر بوابتها الرسمية، أن الحالات الجديدة توزعت أساسا بين الدار البيضاء سطات ب 15 حالة جديدة، وطنجة تطوان الحسيمة 7 حالات جديدة ومراكش آسفي 5 حالات جديدة.

وشهدت عدد الحالات النشطة بذلك ارتفاعا طفيفا صباح اليوم منتقلة من 600 حالة مساء أمس، إلى 607 حالة وفق أرقام وزارة الصحة، حيث لم تسجل إلى 20 حالة تعاف جديدة، كما لم تسجل أية حالة وفاة إضافية.

تفاصيل الحالات النشطة جهويا حتى مساء أمس

ووفقا للأرقام التي أعلنتها المديريات الجهوية لوزارة الصحة حتى مساء أمس الخميس، لاتزال في جهة طنجة توجد 129 حالة نشطة تتوزع بين 109 حالات في عمالة طنجة أصيلة، و5 حالات بتطوان، و14 حالة بالعرائش، وحالة واحدة بالحسيمة.

مراكش آسفي توجد 74 حالة نشطة كلها بعمالة مراكش، فيما خلت باقي الأقاليم في الجهة من أية حالة.

في جهة فاس مكناس توجد 30 حالة نشطة، منها 7 بعمالة فاس، و20 بالحاجب، وحالتين بتاونات، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

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في جهة الرباط سلا توجد 35 حالة نشطة، أغلبها بالرباط 19 حالة، تليها سلا ب8 حالات، والصخيرات تمارة 7 حالات، والخميسات بحالة واحدة.

أما جهة درعة تافيلات تافيلات فلم تعد بها أية حالة نشطة، بعدما سجلت 586 حالة إصابة تعافى منها 581 حالة مع وفاة 5 أشخاص.

وفي الشرق سجلت منذ بداية الأزمة، 187 حالة تبقى منها حتى مساء أمس حالة واحدة قيد العلاج، بإقليم الناظور.

أما جهة بني ملال خنيفرة فتوجد بها 7 حالات نشطة، 5 منها بإقليم بني ملال، وحالة واحدة بكل من خريبكة، وأزيلال.

وبسوس ماسة توجد 4 حالات نشطة من أصل 89 حالة سجلتها الجهة، وتتوزع هذه الحلات بين حالتين بتارودانت، وحالة واحدة بإنزكان، وأخرى بأكادير أيت ملول، فيما لا توجد أية حالة نشطة بباقي الأقاليم.

وفي كلميم واد نون لاتزال 3 حالات نشطة من أصل 45 حالة سجلتها الجهة. وفي جهة العيون توجد حالة نشطة واحدة قيد العلاج، فيما تعافى بقية الحالات الخمسة.

وفي الداخلة وادي الذهب لم تعد أية حالة نشطة مصابة بكورونا بعدما تعافى جميع المصابين الخمسة. وفي مراكش آسفي توجد 49 حالة قيد العلاج، مقابل تعافي 1261 حالة.